Росгвардия предложила ужесточить правила получения лицензии на оружие
Лица, не прошедшие проверку ФСБ и МВД России, могут лишиться права на получение лицензии на приобретение оружия. Соответствующий законопроект подготовила Росгвардия, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ограничения призваны не допустить выдачу оружия людям, причастным к экстремистским и террористическим организациям, пишет Газета.ру.
При подаче документов на получение лицензии органы внутренних дел и (или) ФСБ будут проводить проверку. В соответствии с законодательством силовики могут отказать в выдаче документа и вынести решение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности», отмечает «Свободная пресса».
Законопроектом предусматривается, что по результатам проверки также могут быть аннулированы ранее выданные разрешения на оружие.
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