Росгвардия предложила ужесточить правила получения лицензии на оружие

Ограничения призваны не допустить выдачу оружия людям, причастным к экстремистским и террористическим организациям, пишет Газета.ру.

При подаче документов на получение лицензии органы внутренних дел и (или) ФСБ будут проводить проверку. В соответствии с законодательством силовики могут отказать в выдаче документа и вынести решение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности», отмечает «Свободная пресса».

Законопроектом предусматривается, что по результатам проверки также могут быть аннулированы ранее выданные разрешения на оружие.

