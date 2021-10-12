Росгвардия предложила ужесточить правила получения лицензии на оружие

Лица, не прошедшие проверку ФСБ и МВД России, могут лишиться права на получение лицензии на приобретение оружия. Соответствующий законопроект подготовила Росгвардия, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Ограничения призваны не допустить выдачу оружия людям, причастным к экстремистским и террористическим организациям, пишет Газета.ру.

При подаче документов на получение лицензии органы внутренних дел и (или) ФСБ будут проводить проверку. В соответствии с законодательством силовики могут отказать в выдаче документа и вынести решение «о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности», отмечает «Свободная пресса».

Законопроектом предусматривается, что по результатам проверки также могут быть аннулированы ранее выданные разрешения на оружие.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЛицензияОружиеЗаконопроектРосгвардия
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