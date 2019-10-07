Приговор Беглецу оставлен без изменений

Мосгорсуд оставил без изменений приговор Даниилу Беглецу, ранее приговоренному к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул полицейского за руку на акции 27 июля в Москве. Адвокаты напомнили, что их подзащитный полностью признал вину, принес извинения потерпевшему, по собственной инициативе выплатил ему компенсацию морального вреда, и просили заменить реальный срок на условный, либо назначить другое наказание, предусмотренное обвинением, например, штраф. Защита также обратила внимание суда, что у Беглеца двое малолетних детей, один из которых тяжело болен, а подсудимый - единственный кормилец в семье. Его дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он признал вину. Но, как известно по делу актера Павла Устинова, для того, чтобы заслужить условный срок, нужно быть ни в чем не виноватым.

Изначально прокурор просил назначить Даниилу Беглецу три года и два месяца колонии. На жестокость запрашиваемых наказаний для участников «московского дела» обратил внимание в эфире НСН бывший генпрокурор России Валентин Степанков, комментируя неделю назад новый приговор актеру Устинову:

«Вся эта ситуация вызывает гнетущее впечатление: некачественное расследование, манипуляция судебными решениями, абсолютно заказная жестокость со стороны прокуратуры. Явно, что требования прокурора о шести годах (изначально гособвинение столько просило для Устинова — прим. НСН) — это какое-то людоедское представление о мере наказания и тяжести содеянного извращённого человека, которому, наверное, нельзя работать в прокуратуре. Если это не была конкретная команда вышестоящего начальника».

К зданию Мосгорсуда в день вынесения приговора Даниилу Беглецу пришли бывшие фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло и Владислав Барабанов. И были задержаны. По словам Миняйло, которые приводит «Интерфакс», им вменили нарушение правил проведения митингов, шествий и пикетирований. С точки зрения сотрудников правоохранительных органов они стояли с плакатами на недостаточном друг от друга расстоянии. Агентство напоминает, что по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля в Москве были арестованы 15 человек. Производство в отношении Миняйло и Барабанова было прекращено, их отпустили из-под стражи. Каким из своих лиц теперь повернется к ним российская Фемида, сказать затруднительно.



