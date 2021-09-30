Росгвардию обокрали при покупке аппаратов для водолазов
Росгвардия лишилась более 131 млн рублей, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло при покупке оборудования для водолазов. В мошенничество подозревают несколько компаний, занимающихся производством и продажей аварийно-спасательного оборудования — предприниматели могли существенно завысить стоимость техники.
Несколько крупных госконтрактов были заключены в 2020 году. Компании должны были поставить вневедомственной охране водолазные дыхательные аппараты ПТС АВМ-450.
Сумма более чем 260 млн рублей поступила на счета поставщиков, однако позднее в ходе проверки выяснилось, что аппараты, доставленные Росгвардии, стоят намного дешевле, а производителей заподозрили в присвоении более 131 млн рублей.
По данному факту ведется следствие по статье «Мошенничество».
Напомним, в Дагестане арестованы шесть чиновников, которые обвиняются в мошенничестве на сумму 630 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru