Росгвардию обокрали при покупке аппаратов для водолазов

Росгвардия лишилась более 131 млн рублей, сообщает «РЕН ТВ».

В Москве мошенники обманули чиновницу Минпросвещения почти на 4 млн рублей

Это произошло при покупке оборудования для водолазов. В мошенничество подозревают несколько компаний, занимающихся производством и продажей аварийно-спасательного оборудования — предприниматели могли существенно завысить стоимость техники.

Несколько крупных госконтрактов были заключены в 2020 году. Компании должны были поставить вневедомственной охране водолазные дыхательные аппараты ПТС АВМ-450.

Сумма более чем 260 млн рублей поступила на счета поставщиков, однако позднее в ходе проверки выяснилось, что аппараты, доставленные Росгвардии, стоят намного дешевле, а производителей заподозрили в присвоении более 131 млн рублей.

По данному факту ведется следствие по статье «Мошенничество».

Напомним, в Дагестане арестованы шесть чиновников, которые обвиняются в мошенничестве на сумму 630 млн рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:МошенникиРосгвардия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры