Росгвардию обокрали при покупке аппаратов для водолазов

Это произошло при покупке оборудования для водолазов. В мошенничество подозревают несколько компаний, занимающихся производством и продажей аварийно-спасательного оборудования — предприниматели могли существенно завысить стоимость техники.

Несколько крупных госконтрактов были заключены в 2020 году. Компании должны были поставить вневедомственной охране водолазные дыхательные аппараты ПТС АВМ-450.

Сумма более чем 260 млн рублей поступила на счета поставщиков, однако позднее в ходе проверки выяснилось, что аппараты, доставленные Росгвардии, стоят намного дешевле, а производителей заподозрили в присвоении более 131 млн рублей.

По данному факту ведется следствие по статье «Мошенничество».

Напомним, в Дагестане арестованы шесть чиновников, которые обвиняются в мошенничестве на сумму 630 млн рублей.

