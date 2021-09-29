В Дагестане арестованы шесть чиновников по делу о многомиллионном мошенничестве

В Дагестане арестованы шесть чиновников, которые обвиняются в мошенничестве на сумму 630 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Под арестом находятся главы центров социального обслуживания Каякентского, Унцукульского, Табасаранского, Цумадинского, Дербентского и Бабаюртовского районов республики. По данным следствия, они были участниками преступного сообщества во главе с экс-министром труда Дагестана Расулом Ибрагимовым и занимались расхищением бюджетных средств.

Согласно управлению СК, нанесенный ущерб от мошеннических действий составил 620 млн рублей. Похищаемые деньги предназначались для трат на социальное обслуживание пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

