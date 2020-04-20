Росгвардии выделят 1,3 млрд млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Кабмин РФ выделил Росгвардии 1,3 млрд рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских изделий.
Отмечается, что деньги также пойдут на закупку автоматических анализаторов, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, передает NEWS.ru
Оборудование приобретается для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, которые состоят на службе в войсках нацгвардии России и имеют специальные звания полиции.
Также Росгвардии поручено проконтролировать, как будут потрачены выделенные средства, и отчитаться до 1 февраля 2021 года. Отметим, что на службе в ведомстве состоят 340 тысяч сотрудников.
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