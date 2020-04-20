Росгвардии выделят 1,3 млрд млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Отмечается, что деньги также пойдут на закупку автоматических анализаторов, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, передает NEWS.ru



Оборудование приобретается для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, которые состоят на службе в войсках нацгвардии России и имеют специальные звания полиции.



Также Росгвардии поручено проконтролировать, как будут потрачены выделенные средства, и отчитаться до 1 февраля 2021 года. Отметим, что на службе в ведомстве состоят 340 тысяч сотрудников.

