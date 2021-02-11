Росгидромет предупредил жителей Урала и Сибири о сильном похолодании
Похолодание до 30-35 градусов мороза началось в ряде регионов Урала и Сибири, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Оно продлится до конца недели. Так, в Ямало-ненецком автономном округе ожидается до -30-35 градусов ниже ноля, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярске, Абакане до минус 25 градусов, а на севере Красноярского края до 35 мороза.
Как сообщалось, резкое понижение температуры на 10-15 градусов ожидается в первой половине следующей недели в центре Европейской России. Морозы будут держаться до 18 февраля.
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