Росгидромет предупредил жителей Урала и Сибири о сильном похолодании

Похолодание до 30-35 градусов мороза началось в ряде регионов Урала и Сибири, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Оно продлится до конца недели. Так, в Ямало-ненецком автономном округе ожидается до -30-35 градусов ниже ноля, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Красноярске, Абакане до минус 25 градусов, а на севере Красноярского края до 35 мороза.

В 12 регионах России ожидается опасная погода

Как сообщалось, резкое понижение температуры на 10-15 градусов ожидается в первой половине следующей недели в центре Европейской России. Морозы будут держаться до 18 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаПохолоданиеМороз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры