Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шестерых наемников
14 января 202518:03
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов шестерых иностранных наемников, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в зоне СВО.
Отмечается, что в перечень попали граждане Великобритании, Литвы, Грузии и США.
Иностранных наемников обвиняют в том, что они совершили на территории Курской области ряд преступлений.
Ранее математика и блогера Михаила Вербицкого внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru