Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов шестерых наемников

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов шестерых иностранных наемников, участвовавших на стороне Украины в боевых действиях в зоне СВО.

Галериста Марата Гельмана включили в реестр террористов и экстремистов

Отмечается, что в перечень попали граждане Великобритании, Литвы, Грузии и США.

Иностранных наемников обвиняют в том, что они совершили на территории Курской области ряд преступлений.

Ранее математика и блогера Михаила Вербицкого внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьНаемникиЭкстремистыТеррористы

Горячие новости

Все новости

партнеры