Галериста Марата Гельмана включили в реестр террористов и экстремистов

Признанного в РФ иноагентом и объявленного в розыск галериста Марата Гельмана внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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«Гельман Марат Александрович, 24.12.1960 г.р., г. Кишинёв Молдавской ССР», - говорится в перечне ведомства.

Внесение в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего игрока передачи «Что? Где? Когда?» и экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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