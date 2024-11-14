Галериста Марата Гельмана включили в реестр террористов и экстремистов
Признанного в РФ иноагентом и объявленного в розыск галериста Марата Гельмана внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Гельман Марат Александрович, 24.12.1960 г.р., г. Кишинёв Молдавской ССР», - говорится в перечне ведомства.
Внесение в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего игрока передачи «Что? Где? Когда?» и экс-адвоката Илью Новикова (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru