Напавшие на «Крокус» террористы находились под психотропными веществами
Террористы, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл», находились под воздействием наркотических или психотропных веществ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, экспертиза устанавливает, какой именно наркотик или психотроп употребили террористы. Отмечается, что они могли принимать запрещенные вещества не только в день осуществления теракта.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 140, передает «Радиоточка НСН».
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