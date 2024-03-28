Напавшие на «Крокус» террористы находились под психотропными веществами

По словам собеседника агентства, экспертиза устанавливает, какой именно наркотик или психотроп употребили террористы. Отмечается, что они могли принимать запрещенные вещества не только в день осуществления теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 140, передает «Радиоточка НСН».



