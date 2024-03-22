Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских

Росфинмониторинг внес запрещенное в России движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских. Об этом сообщается на сайте службы.

Депутат Хинштейн призвал привлекать за пропаганду ЛГБТ по внешности

В прошлом году Верховный суд, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что составлением списка изданий, пропагандирующих ЛГБТ, занимается Роскомнадзор. По ее словам, государство обязано брать это направление под контроль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
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