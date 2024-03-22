Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
Росфинмониторинг внес запрещенное в России движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских. Об этом сообщается на сайте службы.
В прошлом году Верховный суд, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что составлением списка изданий, пропагандирующих ЛГБТ, занимается Роскомнадзор. По ее словам, государство обязано брать это направление под контроль, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обсудил с членами Совбеза тему борьбы с распространением идей неонацизма
- Адвокат: Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
- Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов
- Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
- Жительница Белгорода пожаловалась Гладкову на оскорбляющий чувства верующих хлеб
- Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине
- Генрокуратура Украины: ДнепроГЭС выведена из строя
- СМИ: Чувашских чиновников наказали за запрет оставлять детей с бабушками
- СМИ: МВД Германии признало участие 21 гражданина страны в украинском конфликте
- Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru