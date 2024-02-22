Движение «Я/мы Сергей Фургал» признали экстремистским
Общественное движение в поддержку экс-губернатора Хабаровского края «Я/МЫ Сергей Фургал» признали экстремистским и запретили в России. Соответствующее решение принял Хабаровский краевой суд, передает РИА Новости.
Ранее прокурор Хабаровского края направил административное исковое заявление о признании движения экстремистской организацией и запрете его деятельности, напоминает телеканал «360».
«Движение "Я/МЫ Сергей Фургал" сегодня признано экстремистским и запрещено в РФ», — заявила представитель прокуратуры.
Акции «Я/Мы Сергей Фургал» начали проводиться в Хабаровске вскоре после задержания экс-губернатора летом 2021 года. В феврале 2023-го Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 годах. Кроме того, продолжается рассмотрение уголовного дела против экс-губернатора о похищении предполагаемым организованным преступным сообществом Фургала банковских кредитов на несколько миллиардов рублей, пишет Ura.ru.
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