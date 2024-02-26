Депутат Хинштейн призвал привлекать за пропаганду ЛГБТ по внешности
Депутат Александр Хинштейн заявил, что если по улице идет человек, которого можно идентифицировать как стереотипного гомосексуала (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и его могут увидеть дети, значит он нарушает закон. Об этом депутат заявил в беседе с «Комсомольской правдой».
Хинштейн уточнил, что просто за сумку с радугой наказывать не будут, но при дополнительных деталях внешний вид могут интерпретировать как пропаганду ЛГБТ.
По его словам, человека накажут не за длинные ногти, а за то, что «он в таком вызывающем образе идет по улице, на виду у детей».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН утверждает, что отличить пропаганду ЛГБТ от художественного описания способны специальные эксперты, а запрет таких изданий полностью соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.
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