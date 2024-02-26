Депутат Хинштейн призвал привлекать за пропаганду ЛГБТ по внешности

Хинштейн уточнил, что просто за сумку с радугой наказывать не будут, но при дополнительных деталях внешний вид могут интерпретировать как пропаганду ЛГБТ.

По его словам, человека накажут не за длинные ногти, а за то, что «он в таком вызывающем образе идет по улице, на виду у детей».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с НСН утверждает, что отличить пропаганду ЛГБТ от художественного описания способны специальные эксперты, а запрет таких изданий полностью соответствует закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

