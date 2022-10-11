Росфинмониторинг добавил Meta в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес корпорацию Meta (признана экстремистской, запрещена на территории России) в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на портале ведомства.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас подчеркнул, что пользователи по-прежнему смогут безнаказанно работать с продуктами компании.
Тверской районный суд Москвы признал экстремистской и запретил на российской территории деятельность Meta 21 марта.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев предупредил россиян о «зомбировании» в Facebook и Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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