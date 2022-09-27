Meta* обвинила Россию в проведении «крупнейшей кампании по дезинформации»
Признанная экстремистской и запрещённая в РФ компания Meta обвинила Россию в организации «крупнейшей кампании по дезинформации» пользователей Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta), сообщает ТАСС.
По данным компании, в 2022 году Россией была создана сеть из более 60 сайтов, имитирующих популярные ресурсы, например, изданий The Guardian и Der Spiegel. Meta утверждает, что пророссийские организации использовали более 1600 поддельных аккаунтов для публикации в Facebook ссылок на эти порталы с фейковыми новостями.
В компании отметили, что доказательством причастности данных аккаунтов к России считают ссылки на некие российские внешнеполитические ведомства, присутствовавшие на фейковых страницах. В Meta добавили, что данная кампании по дезинформации пользователей Facebook была успешно остановлена.
Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа в России к соцсети Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- В Минобороны РФ раскритиковали отечественные беспилотники
- В Японии отменили выступления Гергиева и Мацуева
- В Белгородской области при обстреле повреждена школа
- Вильфанд: в Центральную Россию придет потепление, но не бабье лето
- Студенток-критиков Z-акции однокурсника отчислили с журфака МГУ
- Объявлена дата старта продаж iPhone 14 Pro в России
- Международная федерация хоккея не допустит Россию до ЧМ-2023
- Meta* обвинила Россию в проведении «крупнейшей кампании по дезинформации»
- Эмигрирующим в Казахстан россиянам начали вручать повестки на границе
- Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru