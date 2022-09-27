Meta* обвинила Россию в проведении «крупнейшей кампании по дезинформации»

Признанная экстремистской и запрещённая в РФ компания Meta обвинила Россию в организации «крупнейшей кампании по дезинформации» пользователей Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta), сообщает ТАСС.

Запрет Facebook* и Instagram* в России признали законным

По данным компании, в 2022 году Россией была создана сеть из более 60 сайтов, имитирующих популярные ресурсы, например, изданий The Guardian и Der Spiegel. Meta утверждает, что пророссийские организации использовали более 1600 поддельных аккаунтов для публикации в Facebook ссылок на эти порталы с фейковыми новостями.

В компании отметили, что доказательством причастности данных аккаунтов к России считают ссылки на некие российские внешнеполитические ведомства, присутствовавшие на фейковых страницах. В Meta добавили, что данная кампании по дезинформации пользователей Facebook была успешно остановлена.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме поднял вопрос о восстановлении доступа в России к соцсети Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), сообщает RT.

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