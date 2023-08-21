Росавиация заявила о штатной работе столичных аэропортов

Аэропорты Москвы утром 21 августа временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, в настоящее время воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

РИА Новости: Все аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Как отметили в ведомстве, были ограничены полеты в аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

«В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга ... По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы ... работают штатно», — заявили в федеральном агентстве.

В Росавиации указали, что после отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиров перенаправленных рейсов доставят в аэропорты назначения.

Ранее стало известно, что Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, напоминает RT. Кроме того, из-за закрытия аэропорта Шереметьево рейс Екатеринбург-Москва приземлился в Казани, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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