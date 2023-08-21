РИА Новости: Все аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

По данным агентства, рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга, который должен был приземлиться в «Шереметьево», совершил посадку в Казани. Самолет развернулся, когда должен был начать снижение. Как сообщил пилот, все аэропорты столицы закрыты. Пассажирам объявили, что самолет после дозаправки отправится по месту назначения.

Как сообщает РИА Новости, аэропорт Домодедово с 06:26 ввел временные ограничения на прием и вылет в целях безопасности. Аналогичные меры ввели во Внуково, пишет «Свободная пресса». С 06:25 часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.

