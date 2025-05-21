Росавиация: Работа аэропортов Владимира, Иванова и Калуги ограничена
21 мая 202512:29
Три российских аэропорта временно приостановили прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения введены в авиагаванях Владимира (Семязино) с 11:37 мск, Иванова (Южный) с 11:52 и Калуги (Грабцево) с 11:35 по Москве. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые шаги.
Ранее временные ограничения на полеты вводились в Калуге, Ярославле и Костроме, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru