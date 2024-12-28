Росавиация: В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Ограничения на выпуск и прием воздушных судов сняли в аэропорту Казани с 10:05 мск, сообщила Росавиация.

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Временные ограничения были введены в 6:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Накануне аналогичные меры принимались в трех южных аэропортах: Владикавказа, Махачкалы и Грозного.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН заявил, что перенаправление самолета из-за угрозы атаки беспилотников обходится авиакомпаниям в 700 тысяч рублей за час полета, но эти риски сегодня застрахованы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:КазаньРосавиация

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