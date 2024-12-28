Росавиация: В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Ограничения на выпуск и прием воздушных судов сняли в аэропорту Казани с 10:05 мск, сообщила Росавиация.
Временные ограничения были введены в 6:00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Накануне аналогичные меры принимались в трех южных аэропортах: Владикавказа, Махачкалы и Грозного.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН заявил, что перенаправление самолета из-за угрозы атаки беспилотников обходится авиакомпаниям в 700 тысяч рублей за час полета, но эти риски сегодня застрахованы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений
- Росавиация: В аэропорту Казани сняли временные ограничения
- Кабмин РФ запретил звонки с IP-телефонии на телефоны для борьбы с мошенниками
- Участник программы «Время героев» стал замгубернатора Калужской области
- Оперштаб: В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
- СМИ: Убийцей четырёх детей под Тверью оказался их отец
- «Мосфильм» выпустил первую картину, дублированную для западного зрителя с помощью ИИ
- Кабмин РФ введет пошлину в 5% на экспорт гороха, чечевицы и нута
- В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка
- В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в торговом зале магазина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru