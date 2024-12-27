Росавиация: В аэропорту Грозного во время посадки самолета Embraer 190 действовал план «Ковер»
Обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы в Актау была сложной — гражданские объекты на территории города атаковали украинские беспилотники, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
В этот момент власти ввели план «Ковер», из-за которого самолеты должны покинуть воздушное пространство. Кроме того, видимость в районе аэропорта Грозного была очень плохой из-за плотного тумана — с высоты в 500 метров уже ничего не было видно, добавил Ядров.
Командир самолета AZAL дважды пытался сесть в Грозном и не смог, затем он принял решение лететь в Актау.
Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании крушения самолета, следует из заявления.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России видели призывы из Баку к Москве извиниться за попадание средств противовоздушной обороны по самолету Azerbaijan Arilines, напоминает RT. Однако пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никак не будет комментировать ситуацию до завершения официального расследования причин авикатастрофы.
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