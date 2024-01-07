В США проверяют инцидент из-за вырванного во время полета фюзеляжа Boeing 737

Эксплуатация всего флота Boeing 737-9 приостановлена. Из 65 самолетов этой модели 18 ранее прошли тщательную проверку, поэтому их уже вернули в эксплуатацию.

Ранее Boeing 737-9 этого перевозчика совершил экстренную посадку в американском Портленде, так как во время полета у самолета вырвало секцию фюзеляжа, произошла разгерметизация пассажирского салона.

На высоте около 5 тысяч метров рядом с пассажирскими сиденьями образовалась большая дыра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

