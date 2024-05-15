Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропорта Казани

Ограничения на работу аэропорта Казани отменены. Об этом сообщила Росавиация, передает ТАСС.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно перестали принимать и отправлять рейсы

Авиагавань возобновила работу в 09:40 мск.

«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна», — отметили в Росавиации.

Ранее в аэропорту Казани, а также в воздушной гавани Нижнекамска вводились ограничения на прием и отправку рейсов, напоминает Ura.ru. Позже стало известно, что около 7:30 средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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