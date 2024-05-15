Росавиация сообщила о снятии ограничений на работу аэропорта Казани
15 мая 202410:29
Ограничения на работу аэропорта Казани отменены. Об этом сообщила Росавиация, передает ТАСС.
Авиагавань возобновила работу в 09:40 мск.
«В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли два воздушных судна», — отметили в Росавиации.
Ранее в аэропорту Казани, а также в воздушной гавани Нижнекамска вводились ограничения на прием и отправку рейсов, напоминает Ura.ru. Позже стало известно, что около 7:30 средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru