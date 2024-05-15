Аэропорты Казани и Нижнекамска временно перестали принимать и отправлять рейсы
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно прекратили прием и отправку рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
«Утром 15 мая (среда) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) — введены временные ограничения», — указали в федеральном агентстве.
Отмечается, что меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее в аэропорту Нового Уренгоя задержали рейс в Нижнекамск, вылет отложили почти на 19 часов. Как отметили в авиагавани, рейс был задержан по решению авиакомпании, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru