Росавиация сняла ограничения с работы аэропорта Казани
Росавиация сняла временные ограничения с работы аэропорта Казани. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что хаб вновь начал функционировать в штатном режиме с 9:30 часов утра.
20 октября в казанском аэропорту для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения. В связи с этим гавань не принимала и не отправляла рейсы.
В прошлый раз ограничения на функционирование аэропорта Казани было введено 12 октября.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 20 октября над несколькими регионами страны, в том числе над Москвой, было сбито 110 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru