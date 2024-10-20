Росавиация сняла ограничения с работы аэропорта Казани

20 октября в казанском аэропорту для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения. В связи с этим гавань не принимала и не отправляла рейсы.

В прошлый раз ограничения на функционирование аэропорта Казани было введено 12 октября.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 20 октября над несколькими регионами страны, в том числе над Москвой, было сбито 110 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».