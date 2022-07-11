Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 18 июля

Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

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Отмечается, что полеты временно ограничены в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Так, режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Ранее Росавиация продлила ограничения до 12 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосавиацияРоссия
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