Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 12 июля
5 июля 202209:10
Росавиация опять продлила режим временного ограничения полетов на юг и в центр России. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на этот раз ограничения на осуществление рейсов в 11 аэропортов страны будут действовать до 12 июля.
Мера затрагивает полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Ранее временный запрет полетов был продлен до 6 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- Брянский губернатор сообщил об обстреле села Зерново
- «Билайн» к осени отключит Москву и область от 3G
- Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселков на границе с Украиной
- Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
- Япония попросила разъяснить указ Путина о «Сахалине-2»
- В Германии допустили борьбу между странами Европы за распределение газа
- Эксперт: россияне могут «докупить стаж» для выхода на пенсию
- СМИ: британские предприятия могут закрыться из-за дефицита газа
- Минобороны Украины: ВСУ не ставили флаг на Змеином
- Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на параде в США
4 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru