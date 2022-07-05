Росавиация продлила режим временного ограничения полетов до 12 июля

Росавиация опять продлила режим временного ограничения полетов на юг и в центр России. Об этом сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что на этот раз ограничения на осуществление рейсов в 11 аэропортов страны будут действовать до 12 июля.

Мера затрагивает полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Ранее временный запрет полетов был продлен до 6 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыАэропортыРоссияЗапрет ПолетовРосавиация
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