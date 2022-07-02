Аэродром «Левашово» в Ленобласти открыли для международных полетов

Аэродром «Левашово» в Ленинградской области открыли для выполнения международных полетов. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, был подписан главой правительства Михаилом Мишустиным.

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Этим же указом в аэропорту устанавливается воздушный грузопассажирский пункт пропуска через российскую границу.

Минобороны РФ и «Газпром» в прошлом году заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома «Левашово». Его предполагалось использовать в интересах гражданского воздушного флота. По договору, «Газпром» должен был инвестировать в проект порядка 10 млрд рублей, отмечает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортСамолеты
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