Аэродром «Левашово» в Ленобласти открыли для международных полетов

Этим же указом в аэропорту устанавливается воздушный грузопассажирский пункт пропуска через российскую границу.

Минобороны РФ и «Газпром» в прошлом году заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродрома «Левашово». Его предполагалось использовать в интересах гражданского воздушного флота. По договору, «Газпром» должен был инвестировать в проект порядка 10 млрд рублей, отмечает «Интерфакс».

