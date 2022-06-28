Ограничения на полеты на юг России продлили до 6 июля
Режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда южных и центральных регионов России продлен до 6 июля. Об этом сообщает Росавиация.
Меры касаются воздушных гаваней Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, отмечает РИА ФАН. Кроме того, ограничения введены для аэропортов Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Элисты и Симферополя, пишет Ura.ru.
«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — подчеркнули в Росавиации.
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