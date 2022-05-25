Удар по доступности: Авиапассажирам «предложили» дополнительные сборы

По словам Пантелеева, разрабатываемые Минтрансом дополнительные сборы с пассажиров вызывают слишком много вопросов. Например, их финансовая обоснованность.

«Все ли авиакомпании должны одинаковую сумму за каждого пассажира платить? Если пассажир совершает десятичасовой международный перелет, 250 рублей – это одна прибавка к стоимости, а если летит на местных воздушных линиях по субсидированному тарифу, то даже минимальная наценка порядка 70 рублей будет в процентном отношении больше при стоимости билета в 2,5-3 тысячи рублей», - отметил он.

Само по себе администрирование фонда дополнительных авиасборов повышает риск банального «проедания» средств, собранных для помощи пассажирам проблемных авиакомпаний.

«Кто будет оператором этого фонда? Не получится ли так, что администрирование этого фонда будет «съедать» деньги пассажиров, и он будет «проедаться» без пользы? Противники сборов в свое время задавали вопросы – какую сумму нужно собрать и когда возобновлять сбор? Но инфляция ее съест», - предупредил Пантелеев.

Кроме того, когда речь идет о разных авиакомпаниях, то может получиться так, что пассажиры сильных игроков рынка вынуждены будут платить за тех, кто выбирает более слабых.

«"Аэрофлот", который заявляет, что никогда не остановится, не хочет, чтобы его пассажиры платили за тех, кто покупает билеты на рейсы авиакомпаний, которые ведут рискованную финансовую политику. Если одна компания успешно срабатывает, в долги не попадает, другая имеет колоссальную кредиторскую задолженность, то было бы логично, чтобы пассажиры первой компании платили меньшие взносы, а второй – большие, потому что генерирует большие риски. Но механизмы оценки этих рисков объективно сложно разработать, особенно при нынешних санкционных временах, когда в одночасье первые становятся последними», - пояснил авиаэксперт.

В апреле пассажиропоток авиакомпаний России снизился на 30% по отношению к показателям апреля 2021 года, до 5,03 млн человек, пишет «Коммерсант». Росавиация не стала публиковать отраслевую статистику в марте, тогда снижение пассажиропотока составило 20%, до 5,2 млн человек. В феврале и январе он показывал рост.

