Удар по доступности: Авиапассажирам «предложили» дополнительные сборы
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» в эфире НСН рассказал, что дополнительный авиасбор повысит финансовую нагрузку на пассажиров. Вместо него он предложил вернуться к уже проверенной схеме страхования.
Введение дополнительных авиасборов - очень нежелательная мера, особенно в условиях нестабильности, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Первыми лицами государства провозглашено, что важно обеспечивать ценовую доступность перелетов, а введение любого нового сбора, очевидно, не соответствует этой цели. В нынешней ситуации, когда вопрос роста цен очень нежелателен для властей, лучше все-таки не создавать дополнительную нагрузку для пассажиров. На случай форс-мажорных ситуаций лучше использовать уже отработанный механизм, когда в федеральном бюджете резервируются определенные средства. С одной стороны, у государства есть заинтересованность в том, чтобы бюджетные деньги для вывоза пассажиров не пропали, и оно будет внимательнее следить за состоянием авиакомпаний, не допуская их банкротства. С другой, это не повысит финансовую нагрузку на пассажиров. Управление этими деньгами в рамках лимита будет простым и понятным, Росавиация сможет без проблем распоряжаться ими», - считает специалист.
Сообщается, что Минтранс обсуждает с авиаперевозчиками введение дополнительного сбора с путешественников при покупке авиабилетов по России. Как пишут «Известия», доход от сбора планируют перечислять в резервный фонд для помощи пассажирам в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Величина сбора может составить от 70 до 250 рублей с одного перелета.
По словам Пантелеева, разрабатываемые Минтрансом дополнительные сборы с пассажиров вызывают слишком много вопросов. Например, их финансовая обоснованность.
«Все ли авиакомпании должны одинаковую сумму за каждого пассажира платить? Если пассажир совершает десятичасовой международный перелет, 250 рублей – это одна прибавка к стоимости, а если летит на местных воздушных линиях по субсидированному тарифу, то даже минимальная наценка порядка 70 рублей будет в процентном отношении больше при стоимости билета в 2,5-3 тысячи рублей», - отметил он.
Само по себе администрирование фонда дополнительных авиасборов повышает риск банального «проедания» средств, собранных для помощи пассажирам проблемных авиакомпаний.
«Кто будет оператором этого фонда? Не получится ли так, что администрирование этого фонда будет «съедать» деньги пассажиров, и он будет «проедаться» без пользы? Противники сборов в свое время задавали вопросы – какую сумму нужно собрать и когда возобновлять сбор? Но инфляция ее съест», - предупредил Пантелеев.
Кроме того, когда речь идет о разных авиакомпаниях, то может получиться так, что пассажиры сильных игроков рынка вынуждены будут платить за тех, кто выбирает более слабых.
«"Аэрофлот", который заявляет, что никогда не остановится, не хочет, чтобы его пассажиры платили за тех, кто покупает билеты на рейсы авиакомпаний, которые ведут рискованную финансовую политику. Если одна компания успешно срабатывает, в долги не попадает, другая имеет колоссальную кредиторскую задолженность, то было бы логично, чтобы пассажиры первой компании платили меньшие взносы, а второй – большие, потому что генерирует большие риски. Но механизмы оценки этих рисков объективно сложно разработать, особенно при нынешних санкционных временах, когда в одночасье первые становятся последними», - пояснил авиаэксперт.
В апреле пассажиропоток авиакомпаний России снизился на 30% по отношению к показателям апреля 2021 года, до 5,03 млн человек, пишет «Коммерсант». Росавиация не стала публиковать отраслевую статистику в марте, тогда снижение пассажиропотока составило 20%, до 5,2 млн человек. В феврале и январе он показывал рост.
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