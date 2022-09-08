Росавиация продлила режим ограничения полетов в регионы России до 16 сентября
Режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда южных и центральных регионов России продлен до 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры будут действовать до 03:45 мск 16 сентября. Ранее ограничения были введены до 10 сентября, напоминает Ura.ru.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.
Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы, пишет РИА ФАН.
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