Росавиация продлила режим ограничения полетов в регионы России до 16 сентября

Режим временного ограничения полетов в аэропорты ряда южных и центральных регионов России продлен до 16 сентября В Белоруссии началось командно-штабное учение вооруженных сил республики СМИ: Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением Короткое замыкание привело к аварийному отключению оборудования на подстанции в Белгороде Москалькова выступает за индексацию пенсий вне зависимости от того, работает пожилой человек или нет