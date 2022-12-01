Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Стало известно, когда начнутся полеты из Владивостока в Паттайю

Отмечается, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элиста.

Ранее Росавиация продляла режим ограничения полетов в те же 11 аэропортов до 3 декабря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРосавиацияПолеты
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