Стало известно, когда начнутся полеты из Владивостока в Паттайю

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и понедельникам чартерной авиакомпанией Azur Air. Отмечается, что билеты на рейсы продаются только в составе туров. Цены начинаются от 90 тысяч рублей.

Ранее федеральное агентство и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Приморья. Однако начало перелетов пока не гарантировано: график и детали вылетов еще не определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

