Стало известно, когда начнутся полеты из Владивостока в Паттайю
Прямые перелеты на курорт Паттайя (Таиланд) из Владивостока будут запущены 2 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу турагентства Anex Tour.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и понедельникам чартерной авиакомпанией Azur Air. Отмечается, что билеты на рейсы продаются только в составе туров. Цены начинаются от 90 тысяч рублей.
Ранее федеральное агентство и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Приморья. Однако начало перелетов пока не гарантировано: график и детали вылетов еще не определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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