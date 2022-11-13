Стало известно, когда начнутся полеты из Владивостока в Паттайю

Прямые перелеты на курорт Паттайя (Таиланд) из Владивостока будут запущены 2 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу турагентства Anex Tour.

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Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по пятницам и понедельникам чартерной авиакомпанией Azur Air. Отмечается, что билеты на рейсы продаются только в составе туров. Цены начинаются от 90 тысяч рублей.

Ранее федеральное агентство и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Приморья. Однако начало перелетов пока не гарантировано: график и детали вылетов еще не определены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмТаиланд
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