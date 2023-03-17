Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции

Рейсы авиакомпаний России в предстоящем летнем сезоне будут обслуживаться в аэропортах Турции в соответствии с соглашениями, которые были заключены до этого. Об этом объявило Федеральное агентство воздушного транспорта РФ по итогам переговоров 17 марта представителей авиационных властей двух стран в Анкаре.

Как рассказал представитель Росавиации журналистам, в ходе дискуссии стороны высказались о взаимной заинтересованности в последующем развитии межгосударственного воздушного сообщения. Как отмечает RT, такая позиция учитывает долговременное успешное двустороннее взаимодействие в разных сферах экономики, транспорта и туризма.

Росавиация уточнила, что в завершающимся зимнем сезоне полеты в Турцию осуществляют девять отечественных авиакомпаний по 30 маршрутам. Со стороны Турции регулярные рейсы в РФ выполняют четыре авиакомпании по 15 направлениям.