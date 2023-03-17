Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции
Рейсы авиакомпаний России в предстоящем летнем сезоне будут обслуживаться в аэропортах Турции в соответствии с соглашениями, которые были заключены до этого. Об этом объявило Федеральное агентство воздушного транспорта РФ по итогам переговоров 17 марта представителей авиационных властей двух стран в Анкаре.
Как рассказал представитель Росавиации журналистам, в ходе дискуссии стороны высказались о взаимной заинтересованности в последующем развитии межгосударственного воздушного сообщения. Как отмечает RT, такая позиция учитывает долговременное успешное двустороннее взаимодействие в разных сферах экономики, транспорта и туризма.
Росавиация уточнила, что в завершающимся зимнем сезоне полеты в Турцию осуществляют девять отечественных авиакомпаний по 30 маршрутам. Со стороны Турции регулярные рейсы в РФ выполняют четыре авиакомпании по 15 направлениям.
Днём ранее издание AirtportHaber сообщило, что Турция запретила заправку и техническое обслуживание самолетов из России и Белоруссии, в производстве которых используется более 25% компонентов производства США. Это объясняется санкиционными ограничениями.
Большинство таких авиалайнеров принадлежат «Аэрофлоту». При этом представители этого и других ведущих авиаперевозчиков РФ заявили, что выполняют полёты в Турцию в штатном режиме. Однако источники в компаниях признают, что дальнейшее развитие ситуации сложно предсказать.
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