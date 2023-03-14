Росавиация рассказала о возобновлении прямого авиасообщения в 2023 году

Вместе с тем отмечается, что Росавиация работает над началом авиасообщения с Мьянмой. Также прорабатывается возможность полетов в страны Африки, такие, как Эфиопия, ЮАР, Алжир, Тунис и ряд других стран.

Планируется, что в 2023 году авиакомпании России перевезут свыше ста миллионов пассажиров. Однако такой показатель может быть достигнут, если 11 закрытых воздушных гаваней российского юга вновь приступят к работе.

Ранее посол Мьянмы в России Лвин У заявил, что прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой может быть запущено к началу апреля.

