Росавиация назвала страны, через которые можно вернуться в Россию
Росавиация рекомендует россиянам альтернативные пути возвращения в страну – через страны, которые не ограничивали авиасообщение с РФ, рекомендуются маршруты смешанного транспортного сообщения, сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.
Отмечается, что в Россию можно, например, вернуться через Армению, Азербайджан, Казахстан, Катар, Турцию, ОАЭ.
Также можно добраться до пунктов в Латвии, Литве и Финляндии – затем наземным транспортом отправиться в пункты на территории России, добавили в ведомстве.
Федеральное агентство воздушного транспорта выпустило и рекомендацию российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге от зарубежных компаний, с 6 марта прекратить полеты за границу. Рекомендация относится как к перевозке пассажиров, так и к доставке грузов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- Rockstar Games прекратила продажи игр в России
- В Раде заявили об убийстве СБУ члена делегации Украины на переговорах с РФ
- В МИД Турции допустили эвакуацию турок из Украины через Россию
- Росавиация назвала страны, через которые можно вернуться в Россию
- Росавиация призвала прекратить полеты за рубеж самолётов РФ в иностранном лизинге
- La Nazione: На виллу экс-депутата ГД Савченко наложили арест в Тоскане
- Песков: Путин не планирует встречаться с иностранным бизнесом
- Кремль счёл «экстраординарной» ситуацию в экономике РФ
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 20 мая прекратила полеты в Египет
- Вице-спикер ГД Толстой высказался о законе о лишении свободы за призывы к участию в незаконных акциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru