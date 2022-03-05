Росавиация назвала страны, через которые можно вернуться в Россию

Росавиация рекомендует россиянам альтернативные пути возвращения в страну – через страны, которые не ограничивали авиасообщение с РФ, рекомендуются маршруты смешанного транспортного сообщения, сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Россию можно, например, вернуться через Армению, Азербайджан, Казахстан, Катар, Турцию, ОАЭ.

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Также можно добраться до пунктов в Латвии, Литве и Финляндии – затем наземным транспортом отправиться в пункты на территории России, добавили в ведомстве.

Федеральное агентство воздушного транспорта выпустило и рекомендацию российским авиакомпаниям, которые владеют самолетами в лизинге от зарубежных компаний, с 6 марта прекратить полеты за границу. Рекомендация относится как к перевозке пассажиров, так и к доставке грузов.

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ТЕГИ:СамолетыРосавиация
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