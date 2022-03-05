Росавиация назвала страны, через которые можно вернуться в Россию

Росавиация рекомендует россиянам альтернативные пути возвращения в страну – через страны, которые не ограничивали авиасообщение с РФ, рекомендуются маршруты смешанного транспортного сообщения, сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Россию можно, например, вернуться через Армению, Азербайджан, Казахстан, Катар, Турцию, ОАЭ.