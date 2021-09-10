Росавиация изменила схемы взлёта и посадки в Шереметьеве

Росавиация изменила схемы взлёта и посадки в Шереметьеве. Это произошло после массовых жалоб москвичей и жителей Подмосковья на «бесконечный адский авиашум». Их они направили в несколько ведомств, а также в Госдуму и даже Владимиру Путину.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», в Росавиации отметили, что коррективы не связаны с обращениями граждан. Они основаны на пожеланиях «пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний».

Ранее издание писало о жалобах жителей подмосковных Красногорского, Солнечногорского городских округов и московского Митино. Они заверяли, что от гула летающих над их домами самолетов не могут отдохнуть ни днем, ни ночью. Люди жаловались на панические атаки, гипертонию, нервные расстройства и постоянный стресс.

К слову, на аналогичную проблему жаловались жители и других районов Москвы и Подмосковья — они испытывают сильный дискомфорт от гула самолётов, взлетающих во Внукове и Домодедове.

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Напомним, ранее в Подмосковье открылась третья взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, ширина которой составила 60 метров, а длина – более трёх километров. Ожидается, что это нововведение позволит увеличить число взлётно-посадочных операций с 55 до 90 в час. Но у жителей окрестностей появятся проблемы.

Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на тему: «Жизнь на взлётной полосе. Почему людям придётся привыкать к шуму» напомнил, что законом определена санитарная зона вокруг полосы в 30 километров.

«Подобные прецеденты доходили до Европейского суда. Например, в случае с лондонским аэропортом «Хитроу» - аналогичный прецедент. Он расположен в густонаселенной местности. Жители стали жаловаться на шум, потому что это тот критерий, который можно фиксировать, и он закреплён международными документами. Допускается уровень шума в 75 децибел. Здесь (в Шереметьево – НСН) замеры показали превышение – 82 децибела», - уточнил адвокат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШереметьевоРосавиацияСамолёт
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