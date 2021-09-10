Росавиация изменила схемы взлёта и посадки в Шереметьеве. Это произошло после массовых жалоб москвичей и жителей Подмосковья на «бесконечный адский авиашум». Их они направили в несколько ведомств, а также в Госдуму и даже Владимиру Путину.

При этом, как пишет «Коммерсантъ», в Росавиации отметили, что коррективы не связаны с обращениями граждан. Они основаны на пожеланиях «пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний».

Ранее издание писало о жалобах жителей подмосковных Красногорского, Солнечногорского городских округов и московского Митино. Они заверяли, что от гула летающих над их домами самолетов не могут отдохнуть ни днем, ни ночью. Люди жаловались на панические атаки, гипертонию, нервные расстройства и постоянный стресс.

К слову, на аналогичную проблему жаловались жители и других районов Москвы и Подмосковья — они испытывают сильный дискомфорт от гула самолётов, взлетающих во Внукове и Домодедове.