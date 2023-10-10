Росавиация до 16 октября ограничила ночные полеты в Израиль
Росавиация заявила, что ограничения на ночные полеты из России в Израиль будут действовать до 16 октября.
В пресс-службе ведомства указали, что решение принято «из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле», авиакомпаниям запрещено летать в эту страну в период «с 01:00 до 07:00 по московскому времени».
«В остальное время авиакомпании должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании произведенной оценки рисков», - добавили в Росавиации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru