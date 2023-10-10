Росавиация до 16 октября ограничила ночные полеты в Израиль

В пресс-службе ведомства указали, что решение принято «из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле», авиакомпаниям запрещено летать в эту страну в период «с 01:00 до 07:00 по московскому времени».

«В остальное время авиакомпании должны принимать решения по выполнению рейсов в Израиль на основании произведенной оценки рисков», - добавили в Росавиации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские и зарубежные авиаперевозчики продолжают выполнять официальные рейсы из Израиля, благодаря им вылететь могу все, кто считает необходимым покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

