Red Wings возобновили авиарейсы в Тель-Авив

Российская авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении полётов в Тель-Авив. Они были временно прекращены в минувшее воскресенье на фоне обострения ситуации после нападения ХАМАС на территорию Израиля и ответных действий еврейского государства.

В понедельник, 9 октября, из Сочи Red Wings отправила рейс WZ4311/WZ4312. С 11 октября предполагается возобновить рейсы WZ025/WZ026 из аэропорта Жуковский в Тель-Авив через Минеральные Воды, а также прямые перелёты из Махачкалы в Тель-Авив. Кроме того, с 12 октября будет возобновлён рейс из московского аэропорта Домодедово до Тель-Авива с промежуточной посадкой в Минеральных Водах.