Red Wings возобновили авиарейсы в Тель-Авив
Российская авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении полётов в Тель-Авив. Они были временно прекращены в минувшее воскресенье на фоне обострения ситуации после нападения ХАМАС на территорию Израиля и ответных действий еврейского государства.
В понедельник, 9 октября, из Сочи Red Wings отправила рейс WZ4311/WZ4312. С 11 октября предполагается возобновить рейсы WZ025/WZ026 из аэропорта Жуковский в Тель-Авив через Минеральные Воды, а также прямые перелёты из Махачкалы в Тель-Авив. Кроме того, с 12 октября будет возобновлён рейс из московского аэропорта Домодедово до Тель-Авива с промежуточной посадкой в Минеральных Водах.
Как уточнили в авиакомпании, полёты будут выполняться в дневные часы – таково указание Федерального агентства воздушного транспорта. По ситуации, в случае нарастания рисков, данные рейсы будут вновь приостановлены, уточнил авиаперевозчик.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», представитель Кремля Дмитрий Песков позвал релокантов, которые переехали в Израиль, вернуться домой на фоне обострения ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru