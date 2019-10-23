«Росатом» опроверг заявления Greenpeace о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Заявления Greenpeace о ввозе в РФ из Германии радиоактивных отходов являются дезинформацией. Об этом сообщили в "Техснабэкспорте" (входит в госкорпорацию "Росатом"), пишет Интерфакс.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что компания Urenco в 2019 году возобновила ввоз в РФ с уранообогатительной фабрики Германии урановых «хвостов», которые, по заявлению Greenpeace, являются токсичными и радиоактивными.