«Росатом» опроверг заявления Greenpeace о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Заявления Greenpeace о ввозе в РФ из Германии радиоактивных отходов являются дезинформацией. Об этом сообщили в "Техснабэкспорте" (входит в госкорпорацию "Росатом"), пишет Интерфакс.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что компания Urenco в 2019 году возобновила ввоз в РФ с уранообогатительной фабрики Германии урановых «хвостов», которые, по заявлению Greenpeace, являются токсичными и радиоактивными.
"Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов", - приводит агентство заявление компании. В "Техснабэкспорте" пояснили, что зарубежный обедненный уран ввозится в РФ не "на захоронение", а на переработку до обогащенного уранового продукта. Также в компании подчеркнули, что перевозка и хранение сырья выполняется с соблюдением всех правил безопасности.
Член высшей экспертной комиссии общественного совета Росатома Олег Муратов в интервью НСН заявил, что, по российским законам ввоз радиоактивных отходов в страну запрещен, однако урановые «хвосты» под эту категорию не попадают.
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