Эксперт Росатома назвал «уткой» ввоз в Россию радиоактивных отходов
Экологи заявили, что в Россию из-за рубежа снова начали ввозить урановые «хвосты». В Общественном совете «Росатома» эту информацию подвергли сомнению.
Экологи заявили о возобновлении ввоза в Россию так называемых урановых хвостов - побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций. Как сообщает сайт «Гринписа», западная компания Urenco намерена ввезти в РФ с 2019 по 2022 год 12 тысяч тонн «хвостов», при том, что в стране их уже скопилось около 1 миллиона тонн. В этой связи экологи призвали немедленно прекратить импорт в Россию радиоактивных отходов.
Член высшей экспертной комиссии общественного совета Росатома Олег Муратов в интервью НСН заявил, что сильно сомневается в правдоподобности этой информации.
«Я что-то очень сильно сомневаюсь, что такое может быть. Это, по-моему, какая утка. Ввоз прекратился около десяти лет назад, было заявлено, что больше этого не будет, так как нет необходимости», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что по российским законам ввоз радиоактивных отходов в страну запрещен, однако урановые «хвосты» под эту категорию не попадают.
«Это нельзя назвать радиоактивными отходами, потому что это как бы урановая руда, которая тоже может быть использована в будущем. Кроме того, он тоже используется, правда, в незначительных количествах, для производства различных изотопов», - заявил Муратов.
Также он добавил, что в свое время урановые хвосты поставлялись в Россию для поддержания на плаву ее атомной промышленности.
«Сложилась ситуация, что эта международная компания Urenco Group, которая ввозила эти хвосты, у них технология по обогащению урана менее совершенна, чем российская. В свое время, когда в начале 2000-х годов ввозились эти урановые хвосты для дообогащения у нас в России – это было задумано для того, чтобы не потерять производство, сохранить рабочие места. И тогда предполагалось, что при недостаточном количестве урана они могут быть использованы для изготовления нового топлива. Но впоследствии, когда у нас экономика улучшилась, новые месторождения начали разрабатываться – было принято решение прекратить ввоз этих урановых хвостов», - сказал член Общественного совета Росатома.
Отметим, что факт поставок в Россию урановых «хвостов» подтвердили правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. С мая по октябрь текущего года, согласно полученному документу, в РФ уже ввезли 3600 тонн урановых «хвостов».
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