Эксперт Росатома назвал «уткой» ввоз в Россию радиоактивных отходов

Экологи заявили о возобновлении ввоза в Россию так называемых урановых хвостов - побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций. Как сообщает сайт «Гринписа», западная компания Urenco намерена ввезти в РФ с 2019 по 2022 год 12 тысяч тонн «хвостов», при том, что в стране их уже скопилось около 1 миллиона тонн. В этой связи экологи призвали немедленно прекратить импорт в Россию радиоактивных отходов.

Член высшей экспертной комиссии общественного совета Росатома Олег Муратов в интервью НСН заявил, что сильно сомневается в правдоподобности этой информации.

«Я что-то очень сильно сомневаюсь, что такое может быть. Это, по-моему, какая утка. Ввоз прекратился около десяти лет назад, было заявлено, что больше этого не будет, так как нет необходимости», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что по российским законам ввоз радиоактивных отходов в страну запрещен, однако урановые «хвосты» под эту категорию не попадают.

«Это нельзя назвать радиоактивными отходами, потому что это как бы урановая руда, которая тоже может быть использована в будущем. Кроме того, он тоже используется, правда, в незначительных количествах, для производства различных изотопов», - заявил Муратов.

Также он добавил, что в свое время урановые хвосты поставлялись в Россию для поддержания на плаву ее атомной промышленности.