Не нужны ни йод, ни водка. Эксперт успокоил испугавшихся радиации россиян

После взрыва на полигоне Нёноксе под Северодвинском в Архангельской области и последовавшего вслед за инцидентом выброса радиации жители региона бросились в аптеки. Местные СМИ сообщили, что население раскупило весь имевшийся в наличии йод.

Председатель Российской научной комиссии по радиологической защите при РАН Виктор Иванов в интервью НСН заявил, что никакого смысла скупать йод нет, так как выброс радиации был ничтожно мал.

«Уровень радиационного воздействия был повышен в 3-6 раз. Но это очень низкий уровень. Самое главное – как долго этот уровень держится. Чтобы было опасно для здоровья, этот уровень должен подняться в 60 раз и держался целый год. А там все было часами: подъем, через два-три часа спад и сейчас уже норма. Никакие препараты йода и водка там не нужны, уровень радиационного воздействия предельно слаб», - сказал он.