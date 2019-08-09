Не нужны ни йод, ни водка. Эксперт успокоил испугавшихся радиации россиян

Председатель Российской научной комиссии по радиологической защите при РАН заявил в эфире НСН, что выброс радиации после инцидента на полигоне в Архангельской области был ничтожным. 

После взрыва на полигоне Нёноксе под Северодвинском в Архангельской области и последовавшего вслед за инцидентом выброса радиации жители региона бросились в аптеки. Местные СМИ сообщили, что население раскупило весь имевшийся в наличии йод.

Председатель Российской научной комиссии по радиологической защите при РАН Виктор Иванов в интервью НСН заявил, что никакого смысла скупать йод нет, так как выброс радиации был ничтожно мал.

«Уровень радиационного воздействия был повышен в 3-6 раз. Но это очень низкий уровень. Самое главное – как долго этот уровень держится. Чтобы было опасно для здоровья, этот уровень должен подняться в 60 раз и держался целый год. А там все было часами: подъем, через два-три часа спад и сейчас уже норма. Никакие препараты йода и водка там не нужны, уровень радиационного воздействия предельно слаб», - сказал он.

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Также эксперт объяснил, для чего используется йод при радиационных выбросах.

«В Чернобыле, когда был выброс йода, людям давали стабильный йод для того, чтобы он занимал щитовидную железу и не давал места для радиоактивного йода. Люди (в Архангельской области) нервничают, могут возникать психосоматические эффекты, которые с облучением вообще не связаны. Это может приводить до определенных состояний. Но объективно радиационный фактор ничтожен», - заключил собеседник НСН.

Ранее Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев заявил в эфире НСН, почему в России участились инцидента на военных полигонах и складах.

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