Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводов
В 2024 году в России исключили 35 юрлиц из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».
Среди причин, по которым предприятиям запретили варить пиво, - отсутствие документов на оборудование и договора аренды помещения, несоответствие адреса и другие факторы.
При этом Росалкотабакконтроль в общей сложности подал 120 исков на исключение компаний из реестра, однако успели рассмотреть лишь 81 заявление.
Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева отметила, что исключение из реестра означает запрет на производство и реализацию напитков. Это фактически означает остановку деятельности компании до устранения выявленных нарушений, а в некоторых случаях может привести и к банкротству.
Ранее стало известно, что Китай в период с января по октябрь 2024 года увеличил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru