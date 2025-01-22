Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводов

При этом Росалкотабакконтроль в общей сложности подал 120 исков на исключение компаний из реестра, однако успели рассмотреть лишь 81 заявление.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева отметила, что исключение из реестра означает запрет на производство и реализацию напитков. Это фактически означает остановку деятельности компании до устранения выявленных нарушений, а в некоторых случаях может привести и к банкротству.

Ранее стало известно, что Китай в период с января по октябрь 2024 года увеличил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

