Росалкотабакконтроль добился исключения из реестра более 30 пивзаводов

В 2024 году в России исключили 35 юрлиц из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Среди причин, по которым предприятиям запретили варить пиво, - отсутствие документов на оборудование и договора аренды помещения, несоответствие адреса и другие факторы.

Свои пивоварни и Китай: Рост пошлин на импорт пива не скажется на ассортименте в РФ

При этом Росалкотабакконтроль в общей сложности подал 120 исков на исключение компаний из реестра, однако успели рассмотреть лишь 81 заявление.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева отметила, что исключение из реестра означает запрет на производство и реализацию напитков. Это фактически означает остановку деятельности компании до устранения выявленных нарушений, а в некоторых случаях может привести и к банкротству.

Ранее стало известно, что Китай в период с января по октябрь 2024 года увеличил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пиво

Горячие новости

Все новости

партнеры