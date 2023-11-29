Роспотребнадзор: ситуация с корью и коклюшем в РФ контролируемая

В пресс-службе ведомства уточнили, что рост этих заболеваний в регионах страны отмечается среди не привитой части населения.

«Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц», - отметили в Роспотребнадзоре.

Коклюшем, как добавили в ведомстве, в основном болеют дети – до года, а также школьники, у которых угас иммунитет.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил НСН, что в январе-мае 2023 года коклюшем болели 4,3 тысячи россиян.

