Роспотребнадзор: ситуация с корью и коклюшем в РФ контролируемая
Ситуацию с ростом заболеваемости корью и коклюшем в России назвали контролируемой в Роспотребнадзоре, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе ведомства уточнили, что рост этих заболеваний в регионах страны отмечается среди не привитой части населения.
«Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц», - отметили в Роспотребнадзоре.
Коклюшем, как добавили в ведомстве, в основном болеют дети – до года, а также школьники, у которых угас иммунитет.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил НСН, что в январе-мае 2023 года коклюшем болели 4,3 тысячи россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru