Онищенко заявил, что в январе-мае 2023 года коклюшем болели 4,3 тысячи россиян

«В 2021 году за весь год было выявлено в нашей стране 1,1 тысяча случаев коклюша. В 2022 году было 3,1 тысячи, январь-май 2023 года – 4,3 тысячи. Это воздушно-капельная инфекция. Когда у нас не было вакцины, люди болели десятками тысяч и умирали от коклюша… Идет неостанавливаемый кашель, иногда у человека возникает остановка дыхания, особенно у маленьких детей. В настоящее время чаще всего болеют коклюшем дети до 18 лет», - сказал Онищенко.

Коклюш — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis (она же палочка коклюша или коклюшная палочка), напоминает «Радиоточка НСН».

