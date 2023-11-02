Онищенко заявил, что в январе-мае 2023 года коклюшем болели 4,3 тысячи россиян
Коклюшем чаще всего болеют дети до 18 лет, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
С января по май 2023 года в России было выявлено 4,3 тысячи случаев заболеваемости коклюшем, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«В 2021 году за весь год было выявлено в нашей стране 1,1 тысяча случаев коклюша. В 2022 году было 3,1 тысячи, январь-май 2023 года – 4,3 тысячи. Это воздушно-капельная инфекция. Когда у нас не было вакцины, люди болели десятками тысяч и умирали от коклюша… Идет неостанавливаемый кашель, иногда у человека возникает остановка дыхания, особенно у маленьких детей. В настоящее время чаще всего болеют коклюшем дети до 18 лет», - сказал Онищенко.
Коклюш — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bordetella pertussis (она же палочка коклюша или коклюшная палочка), напоминает «Радиоточка НСН».
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