СМИ: Вспышка коклюша произошла в одной из гимназий Екатеринбурга

В региональном департаменте образования отметили, что известно о четырех случаях заражения. Чтобы попасть на уроки, ученики должны предоставить в гимназию соответствующую справку. При этом родители учащихся утверждают, что от детей требуют результаты мазка. При этом врачи не выдают направления на анализ, поскольку у детей отсутствуют симптомы коклюша.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, что в связи с вспышкой коклюша в учебном заведении проводится стандартная процедура для профилактики — обследование учащихся.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что за пять месяцев 2023 года в России было выявлено 4,3 тысячи случаев заболеваемости коклюшем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

