СМИ: Вспышка коклюша произошла в одной из гимназий Екатеринбурга
Вспышка коклюша произошла в гимназии №47 города Екатеринбурга, что на улице Данилы Зверева. Сейчас учебное заведение закрыто на карантин. Об этом сообщил региональный портал E1.ru.
В региональном департаменте образования отметили, что известно о четырех случаях заражения. Чтобы попасть на уроки, ученики должны предоставить в гимназию соответствующую справку. При этом родители учащихся утверждают, что от детей требуют результаты мазка. При этом врачи не выдают направления на анализ, поскольку у детей отсутствуют симптомы коклюша.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пояснили, что в связи с вспышкой коклюша в учебном заведении проводится стандартная процедура для профилактики — обследование учащихся.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что за пять месяцев 2023 года в России было выявлено 4,3 тысячи случаев заболеваемости коклюшем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Вспышка коклюша произошла в одной из гимназий Екатеринбурга
- Младший сын Кости Цзю Никита нокаутом завоевал свой первый титул
- РЖД: 25 человек пострадали из-за столкновения поезда и локомотива под Ульяновском
- Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной
- Штрафы за склонение женщин к абортам ввели в Калининградской области
- На территории кинопарка «Москино» сняли более 10 фильмов
- На Украине 52 депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
- Alex Villas: Продажи недвижимости на Бали россиянам выросли за 10 месяцев на 64%
- В Великобритании объявили о приостановке показа шоу Top Gear
- СМИ: Лобовое столкновение поездов произошло в Ульяновской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru