Даже без «Госуслуг»: Покупка товаров для взрослых на маркетплейсах недоступна несовершеннолетним

Сенатор Артем Шейкин в декабре 2024 года обратился в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы проверять через «Госуслуги» возраст покупателя перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых. В ведомстве заявили, что готовы рассмотреть соответствующие законодательные инициативы, чтобы повысить уровень защиты детей от информации, которая причиняет вред их развитию и здоровью. Галкина тоже положительно оценила предложение Шейкина.

«Мы пока не ознакомились с инициативой, однако в целом идею оградить несовершеннолетних от несанкционированного доступа к товарам, материалам и интимной тематике, конечно, поддерживаем. Тем более, у площадок уже есть интеграция с «Госуслугами». Авторизация через этот портал применяется, когда пользователю необходимы какие-то дополнительные финансовые услуги маркетплейса, к примеру, повышение лимита покупок. Такая идентификация является надежной, поскольку подтверждение происходит с помощью зашифрованных каналов связи. Практически все компании уже интегрированы с «Госуслагами», никаких проблем в подтверждении возраста не будет», - заявила она.