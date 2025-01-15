Даже без «Госуслуг»: Покупка товаров для взрослых на маркетплейсах недоступна несовершеннолетним

Российское законодательство предполагает, что раздел товаров 18+ доступен только для пользователей, которые подтвердили свой возраст, сказала НСН Наталья Галкина.

Необходимость подтверждать возраст через «Госуслуги» не осложнит процесс покупок на маркетплейсах, поскольку авторизация на портале давно совмещена с работой ряда площадок. Об этом в разговоре с НСН сообщила директор по связям и внешним коммуникациям Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Наталья Галкина.

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Сенатор Артем Шейкин в декабре 2024 года обратился в Роскомнадзор с просьбой обязать маркетплейсы проверять через «Госуслуги» возраст покупателя перед демонстрацией и продажей ему товаров для взрослых. В ведомстве заявили, что готовы рассмотреть соответствующие законодательные инициативы, чтобы повысить уровень защиты детей от информации, которая причиняет вред их развитию и здоровью. Галкина тоже положительно оценила предложение Шейкина.

«Мы пока не ознакомились с инициативой, однако в целом идею оградить несовершеннолетних от несанкционированного доступа к товарам, материалам и интимной тематике, конечно, поддерживаем. Тем более, у площадок уже есть интеграция с «Госуслугами». Авторизация через этот портал применяется, когда пользователю необходимы какие-то дополнительные финансовые услуги маркетплейса, к примеру, повышение лимита покупок. Такая идентификация является надежной, поскольку подтверждение происходит с помощью зашифрованных каналов связи. Практически все компании уже интегрированы с «Госуслагами», никаких проблем в подтверждении возраста не будет», - заявила она.

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Как добавила собеседница НСН, маркетплейсы уже запрашивают подтверждение возраста при переходе в определенные разделы.

«В целом продажа товаров 18+ на маркетплейсах ограничивается в соответствии с требованиями сегодняшнего российского законодательства. Карточки таких товаров маркируются, их изображения скрыты. Прежде чем попасть в раздел для взрослых, пользователь должен подтвердить свой возраст, ввести дату рождения. Иначе раздел будет недоступен. Сотрудники ПВЗ при выдаче заказов, конечно, не видят товары, поскольку они надежно упакованы. В некоторых ПВЗ при получении товара, который промаркирован как 18+, у покупателя могут попросить документ, подтверждающий возраст. Соответствующие инструкции сотрудникам уже розданы, хотя закон пока этого не требует», - пояснила она.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что инициатива негативно скажется на продажах, поскольку вынудит пользователей делать лишние касания при покупке. По его словам, будет гораздо удобнее и проще, если человек разово авторизуется на маркетплейсе через «Госуслуги» и в его профиле всегда будет виден его возраст.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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