Депутат Милонов раскритиковал секс-шопы за полуголых манекенов

Размещение манекенов в нижнем белье на витринах секс-шопов выглядит особенно цинично с учётом проходящего в РФ года семьи. Об этом в своём Telegram-канале заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

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По его словам, «ассортимент дилд» не имеет никакого отношения к укреплению семей.

«Наверное, совсем скоро вместо манекенов мы будем наблюдать живых проституток в витринах, а затем им на смену придут долгожданные ледибои... Ждите проверок!» — заключил парламентарий.

Ранее Милонов предложил разработать в России школьную форму «в духе и стиле лучших образцов формы Императорской России и Советского Союза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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