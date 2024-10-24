Депутат Милонов раскритиковал секс-шопы за полуголых манекенов

По его словам, «ассортимент дилд» не имеет никакого отношения к укреплению семей.

«Наверное, совсем скоро вместо манекенов мы будем наблюдать живых проституток в витринах, а затем им на смену придут долгожданные ледибои... Ждите проверок!» — заключил парламентарий.

Ранее Милонов предложил разработать в России школьную форму «в духе и стиле лучших образцов формы Императорской России и Советского Союза», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

