«Теплое отношение». Вильфанд пообещал москвичам +20 по Фаренгейту

По его словам, в воскресенье в столичном регионе будет ненастным – пройдёт умеренный снег, ожидается метель, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.



«Ночью в Москве прогнозируется от 7 до 9 градусов мороза. По области – до минус 12-ти. А вот днём температура будет стремиться к нулевой отметке. Но казаться будет, что в городе 10 градусов мороза, поскольку будет повышенная влажность и порывистый пронизывающий ветер. Давление будет падать. В общем, такая сложная погода», - отметил синоптик.

А уже в первый рабочий день недели, 9 марта, в столичный регион придёт похолодание, с сожалением заявил собеседник НСН. Москвичей ждёт существенное понижение температуры: ночью до 19 градусов мороза, днём – около -10.

«В среду повышения температур ждать не стоит: ночные температуры от 17 до 22 градусов мороза, днём – до -12. Это температурный фон заметно ниже нормы – почти на восемь градусов»,- заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что грядущее арктическое вторжение – не последнее. Специалисты ожидают ещё, как минимум, одну-две волны полярного холода. Он добавил, что наступление так называемой метеорологической весны, которое происходит 27 марта, случится в срок. Тем не менее, апрель порадует высоким температурным фоном – как минимум на 2-3 градуса выше климатической нормы. Последняя волна холода будет заканчиваться 10 апреля. С 10 по 20-е апреля число снег, по словам Тишковца, исчезнет полностью.

