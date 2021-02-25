Иммунолог рецепт защиты от весенних простуд

Самой частой проблемой в весеннюю пору является простуда, которую люди могут подхватить из- на фоне сезонного авитаминоза и резких перемен погоды. Чтобы уберечься от неё, следует поддерживать иммунитет, заявил врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Однако пить витамин D горстями в виде БАДов для этого не нужно, объяснил он: этот витамин имеет свойство накапливаться, его избыток испортит обмен веществ, погубит кости и плохо скажется на плоде, если речь идёт о беременных женщинах.

«А вот из пищи его получать – самое оно. Лучше всего есть жирную рыбу. Обыкновенная красивая русская селёдка – ничего лучше не придумать. Омега-3 и омега-6 в ней буквально прыгают», - посоветовал Жемчугов в эфире «Радио 1».

Вместе с тем, по словам врача, риск заразиться вирусной инфекцией в этом году ниже. Эпидемии гриппа не будет, поскольку «простуду очень сильно приглушили ограничительными мерами против коронавируса», добавил он.

