Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» на 8 марта
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН сколько похолоданий будет в марте и когда в Москве полностью исчезнет снег.
В первые выходные весны жителей Москвы и регионов северо-запада России ждёт аномальный холод. Позже он распространится почти на всю европейскую территорию страны. Температура будет ниже нормы на два-восемь градусов, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН заявил, что морозным будет и Международный женский день.
«Сегодня в столице такая весенняя погода, которую называют "миллион на миллион" – простые метеоусловия, солнечно, температура повысится до своей климатической нормы: +1…+3 градуса в Москве, по области -1...+4. Тем не менее, не стоит расслабляться. Всегда нужно помнить о том, что март – месяц коварный и по климату в России он, вообще-то, зимний. И ближайшие перспективы будут этот статус только подтверждать», - отметил собеседник НСН.
В четверг на столичный регион обрушится Северо-Атлантический циклон. Он принесёт влажные снегопады, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. В пятницу, как только пройдёт холодный арктический фронт, будет открыт путь для вторжения более студёного воздуха. Соответственно, температура начнёт понижаться с каждым днём.
«К субботе в ночные часы воздух уже будет остывать до -8… -13 градусов. В дневные часы максимум, на что можно будет рассчитывать, это -2… -7, а это уже существенно ниже нормы. В воскресенье прогнозируется небольшое потепление: в ночные часы – 6-11 градусов мороза, теплый фронт принесёт новую порцию обложных снегопадов. Днём потеплеет до 0…-5 градусов. А 8 марта мы ожидаем очередное арктическое вторжение. В ночные часы воздух будет остывать до -8… -13 градусов, днём не выше -5… -10. На пик холода мы выйдем 9 марта, когда под утро будет до 18 градусов мороза. А днём, в лучшем случае, -7… -12 градусов», - отметил собеседник НСН.
Также Евгений Тишковец предупредил, что это не последнее арктическое вторжение. Специалисты ожидают ещё, как минимум, одну-две волны полярного холода. Он добавил, что наступление так называемой метеорологической весны, которое происходит 27 марта, случится в срок. А апрель порадует высоким температурным фоном – как минимум на 2-3 градуса выше климатической нормы. Последняя волна холода будет заканчиваться 10 апреля. С 10 по 20-е апреля число снег, по словам Тишковца, исчезнет полностью.
«Природа начнёт пробуждаться по всем фронтам. Можно готовиться менять шины и встречать весну», - резюмировал ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Добавим, ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, порывы которого местами могут составить 15-17 метров в секунду. Предупреждение действует в столичном регионе с полудня вторника до полудня четверга.
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