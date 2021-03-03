Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» на 8 марта

В первые выходные весны жителей Москвы и регионов северо-запада России ждёт аномальный холод. Позже он распространится почти на всю европейскую территорию страны. Температура будет ниже нормы на два-восемь градусов, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН заявил, что морозным будет и Международный женский день.

«Сегодня в столице такая весенняя погода, которую называют "миллион на миллион" – простые метеоусловия, солнечно, температура повысится до своей климатической нормы: +1…+3 градуса в Москве, по области -1...+4. Тем не менее, не стоит расслабляться. Всегда нужно помнить о том, что март – месяц коварный и по климату в России он, вообще-то, зимний. И ближайшие перспективы будут этот статус только подтверждать», - отметил собеседник НСН.

В четверг на столичный регион обрушится Северо-Атлантический циклон. Он принесёт влажные снегопады, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. В пятницу, как только пройдёт холодный арктический фронт, будет открыт путь для вторжения более студёного воздуха. Соответственно, температура начнёт понижаться с каждым днём.