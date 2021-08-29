Роман Романенко обсудил с экспертами Мосархитектуры вопрос строительства метро в Южном Бутове
Строительства новой станции метро в микрорайоне, ограниченном улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики на юго-западе Москвы обсудили по инициативе депутата Госдумы, лётчика-космонавта, Героя России Романа Романенко в комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы.
«Для жителей части Южного Бутова, которая находится за Варшавским шоссе, самый актуальный на сегодня вопрос – транспортная доступность. Ближайшая станция метро – в часе езды по пробкам. Конечно, это сильно усложняет жизнь людям в плане дороги до работы и дома, важных социальных, образовательных и культурных учреждений. Почти 4 тысячи бутовчан высказались в поддержку предложения о строительстве новой станции метро – сегодня я принёс их подписи в Мосархитектуру, чтобы вместе с экспертами обсудить перспективы решения этого проблемного вопроса», - заявил Романенко.
В совещании также приняли участие заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Костин, начальник управления внеуличного транспорта комитета Константин Лехт и депутат Московской городской Думы Людмила Гусева.
Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с продлением Бирюлёвской линии метрополитена. Так, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Анзор Алисултанов отметил, что реализация этой идеи создаст комфорт для жителей и условия для экономического развития самому району благодаря развитию интереса на территории.
«Вопрос о строительстве нового метро сейчас прорабатывается в комитете в рамках Генерального плана развития Бутово. Возможно, это будет частью продления строящейся Бирюлёвской линии метрополитена либо уже имеющейся Бутовской. Надо считать, смотреть, что лучше будет как с экономической и ландшафтной точки зрения, так и с позиции максимального охвата жителей и эргономической составляющей», - подытожил Сергей Костин.
Участник градозащитных движений ВООПИиК и «Архнадзор» Алексей Крапухин также выступает за развитие «подземки» на юго-западе Москвы. А эколог и писатель Анатолий Баташев убеждён, что развитие метрополитена до районов Подмосковья может стать одним из способов борьбы за чистый воздух.
Ранее заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца текущего года.
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